Ibra ritorno al passato, ha scelto maglia numero 11 (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 31 AGO - ritorno al passato per Zlatan Ibrahimovic, che dopo aver rinnovato il contratto con il Milan per una stagione ha ufficializzato la scelta di cambiare il numero di maglia, dal ... Leggi su corrieredellosport

AnsaLombardia : Ibra ritorno al passato, ha scelto maglia numero 11. Avventura al Milan prosegue con il numero con cui vinse scudet… - Sport_Mediaset : #Milan, ufficiale il ritorno di #Ibrahimovic: indosserà la 11. Lo svedese ha firmato il contratto che lo legherà ai… - AlvisePedrotti : @pietroraffa Terzino destro, centrale, vice Ibra. Esattamente. Proviamo a fare dei nomi? Io dico Odriozola, Kumbu… - pikappa77 : @danielabacchet1 @FBiasin Anche Piatek era immenso....così come Conti anche lì Inter beffata . .poi schiaffoni n… - Frances46992831 : @Gazzetta_it @86_longo Tante sono le cose buone che ha fatto:1 Ingaggio Theo, 2 Acquisto Benacer prima della coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra ritorno

ROMA - L'ultimo giorno di agosto si tinge sempre più di rossonero sul calcio mercato. Zlatan Ibrahimovic in mattinata si è recato infatti a Casa Milan per mettere nero su bianco sul rinnovo per una st ...Zlatan Ibrahimovic si è auto-annunciato al Milan con una diretta instagram. Lo svedese, sulla strada per Milanello, dopo essere stato a Casa Milan per la firma ha mostrato la sua nuova maglia con il n ...