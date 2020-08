Francia, sventati numerosi attacchi terroristici. Mercoledì via al processo per Charlie Hebdo (Di lunedì 31 agosto 2020) Charlie HebdoIn attesa che mercoledì si apra il processo per la strage di Charlie Hebdo la Francia scopre con una certa sorpresa che, negli ultimi mesi sono stati sventati numerosi attentati terroristici. Lo ha rivelato Jean- François Ricard, procuratore anti terrorismo francese intervenuto su France Info. Ricard ha svelato che negli ultimi mesi “sono stati sventati diversi attentati” terroristici, “almeno una mezza dozzina“. Dopodomani si aprirà, presso la Corte d’assise speciale di Parigi, il processo a carico di 14 sospetti accusati di aver fornito appoggio logistico ai responsabili degli ... Leggi su secoloditalia

