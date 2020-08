Deal With It – Stai al gioco e Cortesie per gli ospiti: si riaccende l’access di Nove e RealTime (Di lunedì 31 agosto 2020) Diego Thomas, Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi In attesa delle nuove stagioni de I Soliti Ignoti e Striscia la Notizia, rispettivamente in partenza il 13 e il 28 settembre, Discovery gioca d’anticipo e da questa sera riaccende l’access prime time delle due reti principali del gruppo, Nove e RealTime, proponendo le nuove stagioni di Deal With It – Stai al gioco e Cortesie per gli ospiti. Per entrambi i programmi in realtà il competitor di riferimento sarà Guess My Age – Indovina l’età, il quiz di Enrico Papi, la cui quarta stagione debutta sempre questa sera su TV8. Dopo il buon riscontro ottenuto lo scorso anno, e archiviato ormai definitivamente l’esperimento di Boom, ... Leggi su davidemaggio

