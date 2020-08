Coronavirus, scendono i contagi: sono 996 i nuovi casi, 6 i decessi (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Sono 996 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal ministero della Salute. I pazienti con coronavirus in terapia intensiva in Italia sono 94, 8 più di ieri. Sei i decessi.IN CAMPANIA 184 CASI, 35 RIENTRI DA SARDEGNA E 51 DA ESTERO Leggi su dire

