Barilla: «Non abbiamo autorizzato la Lega a utilizzare il marchio Ringo» (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo le polemiche, sui social è partito l’interrogativo: ma Barilla ha autorizzato la Lega a utilizzare un proprio marchio per fare campagna elettorale. Nel mirino delle critiche è finito un post condiviso dal Carroccio domenica mattina sui suoi canali social: ed è lì che è stato utilizzato un frame (con brand in bellavista) del noto spot della Ringo. Adesso, dopo ore di richieste e polemiche, la stessa azienda multinazionale spiega di non aver mai autorizzato il partito di Matteo Salvini a utilizzare quel logo e quella pubblicità. LEGGI ANCHE > La Lega usa la pubblicità dei Ringo (già, proprio quella con il bambino bianco e nero) «Non ... Leggi su giornalettismo

