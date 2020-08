Appuntamenti e scadenze: settimana del 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 31/08/2020Appuntamenti: Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 03/09/2020) Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’agricoltura (fino a martedì 01/09/2020) Istat – Bilancio demografico mensile – Gennaio-febbraio 2020Borsa: Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTitoli di Stato: Tesoro – Regolamento BOTAziende:Sanlorenzo – CDA: Relazione ... Leggi su quifinanza

Non ci sono solo la riapertura delle scuole e l'election day del 20-21 settembre, con l'esito del referendum sulla riduzione dei parlamentari, lungo il cammino che dovrà affrontare il governo nei pros ...

