Sbarchi: il governo invia tre nuove navi quarantena (Di domenica 30 agosto 2020) Per far fronte ai continui Sbarchi a Lampedusa, dove l’hotspot è al collasso, il Ministero dell’Interno fa sapere in serata che altre tre navi quarantena andranno ad aggiungersi alle due già operanti. Lampedusa: arrivati altri 370 migranti - Il sindaco: 'Siamo in ginocchio' Il primo cittadino: "Basta angherie dal governo" La decisione è stata presa di comune accordo nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al fine di garantire la sorveglianza sanitaria dei migranti in arrivo. Il Viminale segue "con estrema attenzione la grave situazione legata allo sbarco di circa 400 migranti la scorsa notte a Lampedusa".Per quanto riguarda i tempi, il Ministero spiega che la prima ... Leggi su blogo

