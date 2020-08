Risultati Playoff NBA – LeBron e Davis devastanti, Blazers a casa: i Bucks eliminano i Magic, Houston batte OKC (Di domenica 30 agosto 2020) Tre gare nella notte NBA ricche di emozioni e verdetti importanti. Il primo ha la firma di LeBron James ed Anthony Davis che chiudono la serie contro i Blazers portando i Lakes sul 4-1. LeBron mette insieme una straordinaria tripla doppia da 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist; Davis risponde on 43 punti e 9 rimbalzi. Niente da fare per i Blazers che, orfani di Lillard, tengono botta finchè possono con McCollum (36 punti) e Carmelo Anthony (27 punti e 7 rimbalzi). Passano il turno anche i Milwaukee Bucks che superano i Magic di un ottimo Vucevic (22 punti, 15 rimbalzi e 5 assist) grazie al solito Giannis Antetokounmpo da 28 punti e 17 rimbalzi. Ottima prova anche di Khris Middleton che mette insieme 21 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Torna ... Leggi su sportfair

Dopo la sospensione delle partite a seguito della decisione dei Milwaukee Bucks di non