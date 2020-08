Pepe contro Chiusolo: “Mastella non si illuda, Pd alternativo al suo malgoverno” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella polemica innescata dal segretario provinciale di Noi Campania Molly Chiusolo si inserisce anche il Partito Democratico. Per i dem a prendere la parola è Antonella Pepe, candidata alle regionali di settembre. Che scrive: “Apprendo dalla stampa che la coordinatrice di Noi Campani avrebbe dichiarato che a sostenere il sindaco prima dimissionario, poi tornato sui suoi passi ed oggi alla mercé di una maggioranza indefinita, sarà il governatore Vincenzo De Luca.Invitiamo la coordinatrice di Noi Campani ad occuparsi della campagna elettorale delle regionali ed evitare che certe esternazioni indeboliscano lo straordinario consenso del nostro candidato presidente.Le ricordiamo, infatti, che il partito democratico è impegnato a costruire l’alternativa al mal governo di Clemente Mastella ... Leggi su anteprima24

Cristy49053147 : @______Pepe_ Eccezionale.... herpes, sulle gengive, per lavaggi intimi, antipulci x i cani, contro i pidocchi, qlch… - LoveangelAnna : @______Pepe_ Io uso zovirax solo crema quando è piccola, se viene fuori un macello di herpes ( è capitato) ho aggiu… - ______Pepe_ : Devono trovarlo un rimedio contro la fatica cronica #porcadiquellaputtanaccia #fibromialgiamaledettabastarda - DanielePerri969 : @______Pepe_ Tutte contro i mdf, quando invece dovreste ringraziarli per avervi alzato l'autostima ???? - ciorancore : Ma voi ve lo ricordate lo scontro memetico fra Pepe e Dat Boi, quando ancora si pensava che Trump contro Sanders fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pepe contro

anteprima24.it

SENIGALLIA - Prima sparano al gatto poi ripuliscono casa. Due episodi, non necessariamente collegati, accaduti a distanza di pochi giorni ad una famiglia di Scapezzano. Qualcuno la notte di Ferragosto ...E’ difficile non interpretare la caduta di Steve Bannon – al netto di come si concluderà la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto – come un simbolo dell’esaurimento della stagione dell’alt-right a ...