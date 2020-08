Lega: “Il Governo aveva informazioni segrete sul coronavirus: bugiardi e traditori” (Di domenica 30 agosto 2020) Duro attacco della Lega con una nota ufficiale all’indirizzo dell’intero esecutivo. Dal Carroccio arriva l’accusa nei confronti del Governo di avere avuto a disposizione informazioni segrete sull’emergenza coronavirus e di non averle divulgate alla popolazione: “Il Governo non ha avuto il rispetto istituzionale di rispondere alle Regioni, Lombardia in testa, che da mesi chiedono conto del documento segreto sui rischi del Covid svelato in primavera da un funzionario del ministero della Salute. Oggi emergono altre conferme inquietanti: il Governo sapeva dei rischi drammatici, non ha informato le Regioni e non ha istituito le zone rosse nel Bergamasco come suggerito perfino dal Comitato tecnico scientifico. Cosa ancora più grave, a ... Leggi su sportface

lauraboldrini : La #Lega in questi giorni sta usando il suo più becero repertorio sessista: l’assalto ad Azzolina, il sondaggio sul… - matteosalvinimi : ++ DA NON MOSTRARE AL TG1 ++ Ragazzi, mi sono commosso. Grazie Sannicandro, grazie Bari??. Questa è la forza della… - fattoquotidiano : Sondaggi, Conte il leader più amato: seguono Zaia e Draghi. Cala ancora la Lega (ma resta primo partito). Al refere… - AxiaFel : @CesareSacchetti Mi spiace dirlo ma Zaia ha perso il lume della ragione. Ecco perché il mainstream lo sta pompando.… - bartolozzic : RT @La_manina__: Tutti sorpresi per il sondaggio di #Pagnoncelli che dà la Lega al 3% in Campania. Ma solo a me sembra ancora troppo che c… -

