Inter, pressing per Vidal. Ma il cileno ammette: “Se la Juve chiama…” (Di domenica 30 agosto 2020) Il Barcellona perde Re Artù. Infatti Arturo Vidal è destinato a lasciare i blaugrana dopo solamente due stagioni contrassegnate da poche vittorie e tante delusioni. Il centrocampista cileno vuole rilanciarsi altrove e sta valutando le prossime mosse. La sua futura destinazione non è ancora nota, ma potrebbe essere nuovamente la Serie A.caption id="attachment 990713" align="alignnone" width="1024" Vidal (getty images)/captionVECCHIO AMORENon è un mistero che Arturo Vidal sia nel mirino dell'Inter. Il suo ex tecnico Antonio Conte lo vorrebbe nuovamente con sé, con la speranza di ricreare un centrocampo di livello stellare. Tuttavia il cileno ha mandato segnali ben diversi nel corso di una diretta con lo youtuber Daniel Habif: “Era incredibile ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Inter, pressing per Vidal. Ma il cileno ammette: 'Se la Juve chiama...' - - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??? | ???? #Milan, nuovi contatti con #Tonali per trovare l’accordo Il #Brescia vorrebbe inserire una clausola, l’#Inter p… - BombeDiVlad : ??? | ???? #Milan, nuovi contatti con #Tonali per trovare l’accordo Il #Brescia vorrebbe inserire una clausola, l’… - rn5_rn : RT @capuanogio: ?? La corsa per baby #Tonali sui giornali: - Pressing #Inter e #Juve, contatti tra #Marotta e il Brescia. Vale 20 mln (#gds… - duemila62010 : @totofaz @edcguitar Mi sono rivisto in questi giorni Inter juve 1a0 del 98 tutti i 90minuti,su canale YT. Zero tiri… -