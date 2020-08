Fuori strada con l'auto, precipita nel fiume: è gravissima (Di domenica 30 agosto 2020) Gravissimo incidente domenica mattina a Odolo. Per cause ancora da chiarire, un'auto è finita Fuori strada ed è precipitata nel torrente Vrenda. è accaduto verso le 10.30, lungo via Giuseppe Garibaldi. Leggi su bresciatoday

MarisciaFox : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter si chiama fuori dalla corsa a Sandro #Tonali: strada libera per il #Milan. ??? [@AlfredoPedulla] - LuciaMosca1 : (Sant'Omero, 41enne di Tortoreto perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ribalta: è grave) Segui s… - Katakuri_57 : Se pensate che i grandi marchi stiano ingaggiando modelle non convenzionali perché ci tengono o perché credono che… - RiccardoDanna1 : L'#Inter si chiama fuori dalla corsa a Sandro #Tonali: strada libera per il #Milan. ??? [@AlfredoPedulla] - VittoRoto : L'#Inter ha comunicato al Brescia di volersi tirare fuori dalla corsa a #Tonali. Strada spianata per il #Milan che… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori strada Pavia, auto finisce fuori strada: muore assessore di Valeggio Adnkronos Malore in auto: 51enne in ospedale Finito contro un muretto in via Tommaseo

Un 51enne si è sentito male nella notte di sabato 29 agosto ed è finito fuoristrada in via Nicolò Tommaseo 15 a Bergamo. Un 51enne si è sentito male nella notte di sabato 29 agosto ed è finito fuorist ...

Oriago, si schianta su un muretto: gravissimo un trentasettenne

L’uomo stava tornando da una serata con la fidanzata quando ha perso il controllo della sua Volkswagen. Ora è ricoverato in Terapia Intensiva a Mestre ORIAGO. Esce di strada a forte velocità sulla Bre ...

Un 51enne si è sentito male nella notte di sabato 29 agosto ed è finito fuoristrada in via Nicolò Tommaseo 15 a Bergamo. Un 51enne si è sentito male nella notte di sabato 29 agosto ed è finito fuorist ...L’uomo stava tornando da una serata con la fidanzata quando ha perso il controllo della sua Volkswagen. Ora è ricoverato in Terapia Intensiva a Mestre ORIAGO. Esce di strada a forte velocità sulla Bre ...