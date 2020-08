Ferrari, Leclerc: 'Non so cosa dire, è brutto' (Di domenica 30 agosto 2020) C'è sconforto in casa Ferrari, inevitabile. L'anno scorso Spa significò vittoria, la prima in F.1 per Charles Leclerc, il lancio migliore per il GP d'Italia poi vinto ancora dal monegasco. Oggi c'è ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Sconforto Ferrari. Leclerc: “Non so cosa dire è brutto, dobbiamo fare qualcosa” - Gazzetta_it : GP del Belgio, trionfa ancora Hamilton. Ferrari disastrose: Vettel 13°, Leclerc 14° - Eurosport_IT : Ancora Lewis Hamilton ? Il campione britannico domina il GP del Belgio e si porta a -2 dal record di vittorie in c… - Nitwing_ : RT @deadlinex: Ecco cosa è successo al pit stop sotto SC di @Charles_Leclerc . Lo avvertono della ricarica dell'aria ma lui non rendendosi… - florianelbl : RT @deadlinex: Ecco cosa è successo al pit stop sotto SC di @Charles_Leclerc . Lo avvertono della ricarica dell'aria ma lui non rendendosi… -