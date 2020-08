Calcio, Neymar e la Nike si separano (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - RIO DE JANEIRO, BRASILE,, 30 AGO - La Nike ha dichiarato ieri sera di essersi separata dal calciatore brasiliano Neymar, concludendo dopo 15 anni uno dei suoi accordi di sponsorizzazione di ... Leggi su corrieredellosport

