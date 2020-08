Cade albero su tenda, gravi 2 bambine (Di domenica 30 agosto 2020) Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per il maltempo che ha colpito tutto il Nord, un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara).Durante un temporale nella notte, con forte vento, un albero è finito sulla tenda occupata dalla famiglia e due bimbe di 10 anni e 2 anni e mezzo sono state travolte e ora si trovano in ospedale.Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento Leggi su huffingtonpost

