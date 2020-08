Vittorio Sgarbi contro le mascherine: a Sutri multe per chi le indossa (Di sabato 29 agosto 2020) Vittorio Sgarbi si scaglia contro l’uso delle mascherine: a Sutri, comune di cui è sindaco, multe per chi le indossa. Nuova provocazione di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte nel giugno 2018 infatti è diventato sindaco di Sutri, piccolo comune in provincia di Viterbo. Nelle scorse ore un tweet sul profilo Twitter di Sgarbi ha reso pubblica un’ordinanza sindacale che vieta l’uso delle mascherine in tutto il territorio comunale. Più precisamente sarà vietato indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, a meno che non ci siano assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino. Chi sarà “pinzato” a ... Leggi su bloglive

