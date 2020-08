Napoli, Gattuso "protegge" Osimhen: "Bisogna lasciarlo tranquillo. Con l’impegno può incidere veramente" (Di sabato 29 agosto 2020) Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, si sofferma per una breve analisi della prima uscita azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Leggi su 90min

SkySport : Calciomercato Napoli, opzione Candreva per le fasce. Gattuso: 'Osimhen potrà incidere' - sscnapoli : ?? @victorosimhen9 “Napoli è un sogno, @ADeLaurentiis e #Gattuso mi hanno accolto come un figlio” ??… - sscnapoli : ?? #Gattuso “L’obiettivo è riconquistare la zona Champions. È quella la casa del Napoli” ?? - Pall_Gonfiato : Due nomi caldi in ottica #Napoli in caso di partenze eccellenti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Alvino: 'Napoli, la mentalità vincente di Gattuso va trasmessa al gruppo' -