Il canto del cigno degli anticasta (Di sabato 29 agosto 2020) Cattive notizie per i professionisti dell’anti-Casta: se si dà retta ai sondaggi (che più di una volta sbagliano), dalle urne referendarie uscirà vittorioso il “Si”. A quel punto loro, i campioni della cosiddetta anti-politica, che si sono ritagliati un ruolo fustigando il Palazzo e denunciandone gli abitanti, rischieranno di trovarsi disoccupati, oppure dovranno cambiare rapidamente registro. Già, perché il taglio dei parlamentari svuoterà quel poco rimasto in fondo al giacimento dei privilegi, al barile dei bonus, al forziere dei benefit e al pozzo delle prebende che un tempo alimentavano l’invidia sociale nei confronti degli “onorevoli”. Ma oggi di “onorevole”, nel rappresentare il popolo, è rimasto ben poco. Nell’ultimo ventennio siamo passati dal tracotante ... Leggi su huffingtonpost

TizianoFerro : Consiglio sempre a tutti di cantare. Felici, rabbiosi, educati, stonati. Non conosco nulla di potente quanto la for… - HuffPostItalia : Il canto del cigno degli anticasta - elisa24102 : RT @d_Ar_Men: E perché meno ammiri la parola, guarda il calor del sole che si fa vino, giunto a l’omor che de la vite cola. Dante Alighier… - AgnelloMistico : @CesareSacchetti Comunque la Culona è al canto del 'cigno' (si fa per dire). Fino a Settembre 2021 l'agonizzante UE… - DivinaCommediaQ : RT @morositas11: Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. ??????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : canto del "Il canto del mare" alle 17 nel parco il primo incontro il Resto del Carlino Il canto del cigno degli anticasta

Cattive notizie per i professionisti dell’anti-Casta: se si dà retta ai sondaggi (che più di una volta sbagliano), dalle urne referendarie uscirà vittorioso il “Si”. A quel punto loro, i campioni dell ...

Manfredonia, la festa patronale del 1920 (FOTOGALLERY)

ore 5 – Sparo di alcuni “calecasse” (botti pirotecnici). Suono a distesa di tutte le campane delle chiese della Città che annunciavano l’inizio deli Festeggiamenti in onore della Madonna di Siponto ...

Cattive notizie per i professionisti dell’anti-Casta: se si dà retta ai sondaggi (che più di una volta sbagliano), dalle urne referendarie uscirà vittorioso il “Si”. A quel punto loro, i campioni dell ...ore 5 – Sparo di alcuni “calecasse” (botti pirotecnici). Suono a distesa di tutte le campane delle chiese della Città che annunciavano l’inizio deli Festeggiamenti in onore della Madonna di Siponto ...