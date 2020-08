Virginia Raggi chiede ai giornalisti di essere più clementi in vista della riapertura delle scuole (Di venerdì 28 agosto 2020) Virginia Raggi mette le mani avanti sulla riapertura delle scuole. La sindaca di Roma, a margine di un evento nella capitale, ha parlato della situazione che impegnerà le amministrazioni locali a partire dalla prossima settimana, quando gli istituti riapriranno le proprie porte al personale e agli studenti. Una situazione che, come ormai appare evidente da giorni, non sarà di facile gestione per via di tutte le problematiche ancora irrisolte: dagli spazi ai trasporti, passando per quel protocollo che non è stato ancora digerito dalle Regioni (mascherine in classe in primis). La numero uno del Campidoglio, dunque, si rivolge direttamente ai giornalisti chiedendo loro di essere più clementi. ... Leggi su giornalettismo

