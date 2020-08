Qualifiche F1 GP Belgio Spa 2020: orari, diretta tv e streaming (Di venerdì 28 agosto 2020) Prosegue sabato il weekend del Gran Premio del Belgio. Dopo le libere del venerdì, in programma sabato 29 agosto dalle 12:00 le prove libere 3 da 60 minuti. Poi dalle 15:00 tutto pronto per la qualifica che nella consueta ora di emozioni decreterà la pole position al termine del Q3 e di conseguenza l’intera griglia di partenza in vista della gara di domenica. Le FP3 e le Qualifiche del GP del Belgio verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go (gratis per gli abbonati) e Now Tv. Le Qualifiche verranno trasmesse anche in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 18:30. GP SPAGNA – Sabato 29 agosto (diretta SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 12:00, Prove libere 3 Ore ... Leggi su sportface

zazoomblog : F1 GP Belgio Spa 2020: orari differite TV8 di qualifiche e gara - #Belgio #2020: #orari #differite - infoitsport : Orari F1, GP Belgio 2020: programma prove libere, qualifiche e gara. Guida tv Sky e differite TV8 - zazoomblog : Formula si torna in pista per il GP del Belgio: ORARI e DIRETTE TV di conferenza qualifiche e gara - #Formula… -