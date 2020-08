Panchina Pescara, Massimo Oddo resta in pole (Di venerdì 28 agosto 2020) : oggi la decisione del presidente Sebastiani in vista della prossima stagione Giornata decisiva per il Pescara. Oggi il presidente Sebastiani – come riportato da rete8.it – scioglierà le riserve sul nuovo allenatore della compagine abruzzese. In pole rimane Massimo Oddo, l’obiettivo sarà quello di cancellare una stagione troppo altalenante. Per l’ex campione del mondo nel 2006 sarebbe un ritorno a casa dopo l’avventura nel biennio 2015-17 e la promozione in serie A. Nelle prossime ore ci sarà la decisione definitiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pugliacom : #NotiziediPuglia #Puglia A Biccari, tra il Lago Pescara e Guado del Tufo, ai piedi del Monte Sidone, si è deciso d… - TUTTOB1 : Schira: 'In 4 per la panchina del Pescara: c'è anche Vivarini in lizza' - TuttoPisa : Ufficiale #Bertotto ad #Ascoli. A #Frosinone confermato #Nesta ma resta qualche dubbio. Rimane da assegnare la panc… - MomentiCalcio : #Pescara, #FabioPecchia in pole per la panchina - LBuconi : Panchina #Pescara tra #Sottil (riconferma), #Oddo e #DiBiagio, spunta il nome di #Pecchia che può prendere quota. @DiMarzio -