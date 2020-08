"Ordinanza fasulla del ducetto". Lerner, alla faccia del buonismo: colata d'odio senza vergogna su Musumeci (Di venerdì 28 agosto 2020) Gad Lerner non si smentisce mai e lascia il buonismo agli altri. Con un cinguetto al vetriolo, la firma passata al Fatto, inveisce contro il governatore della Sicilia. Nel mirino la richiesta di far chiudere hotspot e centri di accoglienza sovraffollati, incapaci di garantire la sicurezza dei siciliani e quella dei suoi ospiti. Eppure questa motivazione pare non bastare a Lerner che verga senza remore: "Il governo impugna l'Ordinanza fasulla del ducetto Nello Musumeci che pretendeva di chiudere i centri d'accoglienza siciliani. Già ora i migranti vengono ricollocati su tutto il territorio. Respingerli è solo incivile propaganda. I veri fratelli d'Italia credono nella fratellanza". Peccato però che la firma ... Leggi su liberoquotidiano

