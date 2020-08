“Mio figlio è ammanettato al letto d’ospedale”: la denuncia del padre di Jacob Blake (Di venerdì 28 agosto 2020) Il caso di Jacob Blake, il ragazzo afroamericano colpito alle spalle da 7 colpi di pistola sparati da un agente di polizia di Kenosha, continua a far discutere. E tanto. Il 29enne è sopravvissuto, ma non potrà mai più tornare a camminare. “Ha perso l’uso delle gambe”, ha detto il padre di Jacob. E mentre le proteste continuano in Wisconsin così come a Washington, il padre ha chiesto aiuto: “Mio figlio è ammanettato al letto. Non può neanche muoversi, non potrebbe farlo neanche se volesse. Perché ha le manette?”. L’uomo ha visitato il figlio al Wauwatosa, ospedale del Wisconsin, dove suo figlio ha subito un intervento chirurgico che ... Leggi su tpi

