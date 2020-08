Jacob Blake, la denuncia del padre: “Mio figlio, paralizzato, ammanettato al letto d’ospedale. Perché?” (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo giorni di scontri e proteste a Kenosha, in Wisconsin, contro i metodi brutali della polizia statunitense nei confronti dei neri, continua a far discutere il caso Jacob Blake, il 29 afroamericano gravemente ferito dalla polizia lo scorso 24 agosto. La denuncia dei familiari Blake, rimasto paralizzato dalla vita in giù dopo esser stato colpito alla schiena da sette colpi di pistola, è ammanettato al letto d’ospedale di Wauwatosa, dove è ricoverato. A riferirlo al Chicago Tribune è il padre che, legittimamente sconvolto, si chiede perché abbiano dovuto ammanettarlo se “non può andare da nessuna parte”. “Il danno oltre la beffa”, ha detto alla Cnn Justin ... Leggi su italiasera

