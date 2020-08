Gp Belgio, Leclerc: “Sarà molto dura, Spa sempre speciale” (Di venerdì 28 agosto 2020) "Non siamo certo nella stessa posizione del 2019, dobbiamo cercare di massimizzare al meglio il rendimento della Ferrari e soprattutto cercare di lavorare bene per il futuro". Così Charlse Leclerc alla vigilia del Gran Premio del Belgio. "Non ci aspettiamo di correre un week end come fu lo scorso anno, questa stagione è molto più difficile per noi, ma faremo del nostro meglio: dovremo faticare nel primo e terzo settore, ma speriamo di poter recuperare nel secondo". Lo scorso anno fu molto duro per Charles, molto scosso dalla scomparsa del suo amico Anthoine Hubert nella gara di F.2 del sabato."Fu un sabato notte molto difficile, quando si seppe che era morto: per me fu durissimo e lo sarà ancora in questo week end perché me lo porto in testa. Ero ... Leggi su ilfogliettone

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SNAI – F1, Gp Belgio: Hamilton-Bottas vicini, la vittoria di Leclerc è a quota impresa - susydigennaro : RT @napolimagazine: SNAI – F1, Gp Belgio: Hamilton-Bottas vicini, la vittoria di Leclerc è a quota impresa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SNAI – F1, Gp Belgio: Hamilton-Bottas vicini, la vittoria di Leclerc è a quota impresa - napolimagazine : SNAI – F1, Gp Belgio: Hamilton-Bottas vicini, la vittoria di Leclerc è a quota impresa - apetrazzuolo : SNAI – F1, Gp Belgio: Hamilton-Bottas vicini, la vittoria di Leclerc è a quota impresa -