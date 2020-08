Cristiano Ronaldo: «Juve, vinciamo tutto!» (Di venerdì 28 agosto 2020) La prima pagina di Tuttosport è dedicata al post di Cristiano Ronaldo su Instagram. Il portoghese vuole vincere Cristiano Ronaldo, tramite il proprio profilo Instagram, ha dedicato un lungo posto ai bianconeri. Le parole del portoghese sono state riprese anche dalla prima pagina di Tuttosport in edicola oggi: «Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo! Abbattendo i record. Superando gli ostacoli. Vogliamo vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare ... Leggi su calcionews24

