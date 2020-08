Centro Democratico: aderisce anche Altieri, coordinatore provinciale giovani (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Centro Democratico dà il benvenuto al coordinatore provinciale giovani Alessio Altieri, sannita cresciuto attraverso un’eccellente istruzione scolastica e sportiva, attingendo soprattutto da quest’ultima la tipica mentalità agonistica. Già da giovanissimo colleziona molteplici riconoscimenti sia nel panorama Scolastico/Sportivo che nelle più disparate Attività Sociali. La sua predisposizione principale è “fare sempre del suo meglio”, linea guida che si rivelerà determinante quando, non ancora maggiorenne, verrà selezionato dall’Accademia Nazionale di Rugby Juniores a Roma. Nella capitale concluderà gli studi liceali ed ... Leggi su anteprima24

maumartina : Io non credo a un ritorno del centro-sinistra col trattino come immagina Bettini. Servirebbe invece uno sforzo inno… - Agenpress : Campania. Convegno del Centro Democratico sullo 'spopolamento giovanile' - alian_maria : @fulviomarras2 @danieledv79 @AMTomarchio @matteorenzi Ahi ahi... E in più, il sincero democratico di cui sopra, tra… - CinqueRighe : ENTI - Regionali, Centro Democratico si presenta Manderemo a casa i soloni, Solimene VIDEO - - lucio_funk : centro democratico x un ruolo centrale irremovibile al centro,make dico estremo centro ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Democratico Centro Democratico, Zagarese coordinatore dei giovani beneventani NTR24 Elezioni Regionali e Comunali - Note e comunicati di liste e candidati del 28 agosto

Mi vanto di essere buon amico di Clemente Mastella, tuttavia il suo atteggiamento continua a lasciarmi stupito". Lo dichiara, in una nota, il senatore Ciro Falanga, coordinatore campano dell'Udc. "Già ...

Centro Democratico, Zagarese coordinatore dei giovani beneventani

Jacopo Zagarese, giovane imprenditore sannita, sarà il coordinatore cittadino di Centro Democratico Giovani. Antonio Puzio e Anna Orlando sono soddisfatti per la creazione di un coordinamento giovanil ...

Mi vanto di essere buon amico di Clemente Mastella, tuttavia il suo atteggiamento continua a lasciarmi stupito". Lo dichiara, in una nota, il senatore Ciro Falanga, coordinatore campano dell'Udc. "Già ...Jacopo Zagarese, giovane imprenditore sannita, sarà il coordinatore cittadino di Centro Democratico Giovani. Antonio Puzio e Anna Orlando sono soddisfatti per la creazione di un coordinamento giovanil ...