Caffeina in gravidanza, meglio evitarla sia prima che dopo il concepimento (Di venerdì 28 agosto 2020) Un nuovo studio illustra come sarebbe bene per una donna evitare il caffè non solo durante la gravidanza ma anche mentre cerca di rimanere incinta. Caffè sì o caffè no? Se siete delle vere e proprie Lorelai Gilmore non appena il test di gravidanza è risultato positivo è questa la domanda che vi è risuonata … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

