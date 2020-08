Brianza: non si rassegna alla fine della storia, donna 66enne arrestata per stalking (Di venerdì 28 agosto 2020) I carabinieri di Besana in Brianza hanno arrestato una donna 66enne accusata di stalking nei confronti di un uomo 54enne. L’ordinanza di custodia cautelare domiciliare è stata eseguita nei confronti di una cittadina italiana 66enne residente a Monticello Brianza (LC), vedova, disoccupata, incensurata, resasi responsabile di atti persecutori commessi nei confronti di un 54enne besanese. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Brianza: non si rassegna alla fine della storia, donna 66enne arrestata per stalking - waitaminuteman : @LordShinigami7 Aspetta ma lo chiedi perché ti sei trovato male con l'argilla (la volgare creta!)? I prezzi sul mer… - sonietta881 : @Mario12795963 @stopcensurainfo Infatti io sono lombarda è hai elencato le città conciate a Medina , Milano non la… - michelaradaell2 : @HuffPostItalia Abito difronte ad una casa di riposo in monza-brianza non hanno avuto un caso. A febbraio erano già… - ciammina : Poi qualcuno mi spiegherà perché cazzo le rotonde non sono circolari in Brianza -

Ultime Notizie dalla rete : Brianza non Torna l’appuntamento con il campo di lavoro Monti di Brianza: ecco le date Lecco Notizie Paga alcuni giovani per picchiare e derubare l'ex: arrestata donna di 66 anni

Besana Brianza (Monza Brianza), 28 agosto 2020 - Una donna di 66 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di stalking nei confronti di un uomo di 54 anni, di Besana Brianza, con il quale av ...

Coronavirus, in Lombardia 3 morti e 316 nuovi positivi. A Milano 133 casi di cui 81 in città

Coronavirus in Lombardia, salgono ancora i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore: con 19.721 tamponi i nuovi casi di Covid sono ben 316, con 3 morti. Salgono le terapie intensive (da 14 a 17), ...

Besana Brianza (Monza Brianza), 28 agosto 2020 - Una donna di 66 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di stalking nei confronti di un uomo di 54 anni, di Besana Brianza, con il quale av ...Coronavirus in Lombardia, salgono ancora i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore: con 19.721 tamponi i nuovi casi di Covid sono ben 316, con 3 morti. Salgono le terapie intensive (da 14 a 17), ...