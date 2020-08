Atalanta, colpo Miranchuk: scambio di documenti con la Lokomotiv (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Atalanta ha definito l’accordo con la Lokomotiv Mosca per il trasferimento di Miranchuk: il centrocampista è costato 14 milioni di euro L’Atalanta ha piazzato un vero e proprio colpo sul mercato. È stato completato lo scambio dei documenti con la Lokomotiv Mosca per il trasferimento di Aleksej Miranchuk. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’95 vestirà nerazzurra sulla base di 14 milioni di euro più una percentuale sulla futura plusvalenza da destinare al club russo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

