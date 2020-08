World of Warcraft Shadowlands: annunciata la data di uscita dell'espansione (Di giovedì 27 agosto 2020) Blizzard sta continuando a supportare e sviluppare nuovi contenuti per World of Warcraft. Gli sviluppatori stanno espandendo il mondo di gioco con Shadowlands, e adesso finalmente sappiamo anche la data di uscita, ovvero il 27 ottobre.Per introdurre i giocatori alla nuova avventura, Blizzard ha creato un cortometraggio animato chiamato Shadowland Afterlives: Bastion. La serie consterà in quattro episodi ed oggi è stato pubblicato proprio il primo."Le scelte che facciamo nella vita non solo ci definiscono, ma hanno anche un'influenza decisiva sul nostro destino nell'aldilà. Preparati a viaggiare attraverso le Shadowlands e i regni che lo compongono: Bastion, Maldraxxus, Ardenweald e Revendreth. Guarda dove finiscono le anime dei mortali che abitavano il mondo di ... Leggi su eurogamer

