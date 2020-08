WNBA – La protesta delle Washington Mystics: 7 fori di proiettile dietro la maglia per Jacob Blake (Di giovedì 27 agosto 2020) Il basket americano protesta a gran voce contro il razzismo e la brutalità della polizia. Dopo il boicottaggio di alcune partite dei Playoff e la marcia degli arbitri NBA, anche la WNBA ha deciso di unirsi ai colleghi uomini. Le Washingon Mystics, squadra femminile della capitale USA, sono scese in campo con una maglia con disegnati sulla schiena 7 fori di proiettile, gli stessi presenti nella schiena di Jacob Blake, afroamericano (inoffensivo) colpito da 7 pallottole sparate da distanza ravvicinata dalla polizia in Wisconsin.L'articolo WNBA – La protesta delle Washington Mystics: 7 fori di proiettile ... Leggi su sportfair

dchinellato : L’#NBA, la #WNBA e il calcio #MLS si sono fermati del tutto. L’#MLB ha rinviato diverse partite. E il Western & Sou… - SkySport : Jacob Blake, si ferma anche la WNBA: protesta con maglie con 7 fori sulla schiena - paoloristori1 : RT @Deputatipd: Hanno deciso di non scendere in campo in segno di protesta, scossi da quanto accaduto a Jacob Blake e dalla violenza di que… - Cesare14931834 : RT @Deputatipd: Hanno deciso di non scendere in campo in segno di protesta, scossi da quanto accaduto a Jacob Blake e dalla violenza di que… - PetrazzuoloF : RT @Deputatipd: Hanno deciso di non scendere in campo in segno di protesta, scossi da quanto accaduto a Jacob Blake e dalla violenza di que… -