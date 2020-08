Virginia Raggi misura la temperatura e l’operatore si preoccupa: “35 gradi un po’ bassina”. Lei risponde con ironia (Di giovedì 27 agosto 2020) Curioso siparietto oggi alla Casa dell’Architettura dove la sindaca ha tenuto una conferenza stampa. Durante le procedure di controllo anti Covid alla sindaca Virginia Raggi è stata presa la temperatura e quando la pistola termina ha segnato 35 gradi l’operatore si è preoccupato: “un po’ bassina sindaca”. La Raggi ha risposto ridendo: “Se sono 35 gradi allora è la mia temperatura, stia tranquillo” L'articolo Virginia Raggi misura la temperatura e l’operatore si preoccupa: “35 gradi un po’ bassina”. Lei risponde con ironia proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano

