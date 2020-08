Rooney va controcorrente: “Thiago Alcantara acquisto migliore di Messi” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il divorzio tra Leo Messi e il Barcellona ha diversi spettatori interessati. Inter, Paris Saint-Germain e Manchester City sono in prima fila per convincere l'argentino a firmare per una di loro. I Citizens sembrano in vantaggio e potrebbero mettere a segno un colpo clamoroso acquistando la Pulce.caption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/captioncontrocorrenteTuttavia l'eventuale arrivo di Messi non sembra scaldare il cuore di Wayne Rooney. L'ex attaccante del Manchester United va controcorrente, sminuendo il peso di una simile trattativa. Queste le sue parole a TalkSport: "Penso che Manchester City e Liverpool lotteranno per il titolo. Il Chelsea sta facendo molti acquisti, alcuni di ottimo livello, mentre lo United ha giocatori di grande potenziale, ma credo che possa inserirsi solo tra un anno, ... Leggi su itasportpress

