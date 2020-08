Porto Rotondo, festa privata in una villa con dj: 20 denunce (Di giovedì 27 agosto 2020) Mentre in alcuni locali in Sardegna, compreso il Billionaire di Flavio Briatore, sono esplosi dei focolai di Coronavirus che stanno preoccupando i cittadini, in una villa a Porto Rotondo questa notte si è tenuta una festa privata, senza alcune precauzioni per evitare il contagio, con tanto di dj. A scoprirlo i carabinieri, allertati dai vicini che venivano disturbati dalla musica e dai rumori. Così, gli agenti della reparto territoriale di Olbia hanno eseguito 20 denunce: la maggior parte delle persone coinvolte erano turisti lombardi e campani, ma era presente anche qualche sardo, oltre a una ragazza rumena e una lituana. Quando gli agenti sono arrivati nella villa, intorno alle 4 del mattino, hanno visto che era in corso un party con musica dal vivo. ... Leggi su tpi

lucianonobili : E anche a Porto Rotondo con @matteorenzi per la presentazione de #lamossadelcavallo non è venuto nessuno. Insieme,… - AnsaSardegna : Coronavirus: festa in villa a Porto Rotondo, 20 denunce. Musica alta e assembramento senza mascherine sino alle 4… - Noovyis : (La festa privata a Porto Rotondo con balli e senza mascherine: tutti denunciati) Playhitmusic -… - sulsitodisimone : Festa nella notte con dj in villa Porto Rotondo, 20 denunciati - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Coronavirus: festa in villa a Porto Rotondo, 20 denunce Musica alta e assembramento senza masch… -