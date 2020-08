Nba, rinviate tre partite per il caso Blake: la protesta dei Milwaukee Bucks (Di giovedì 27 agosto 2020) Il caso Justin Blake ha fermato la NBA con una decisione davvero storica. La protesta dei Milwaukee Bucks ha fatto il giro del mondo Una protesta davvero storica per il caso Justin Blake. I Milwaukee Bucks hanno così deciso di non scendere in campo per gara 5 playoff contro gli Orlando Magic. L’idea sarebbe nata dopo … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Nba rinviate NBA, rinviate ufficialmente le tre partite in programma per oggi Sportando Lo sport americano si ferma per il caso Blake: dopo l’Nba stop anche nel baseball, calcio e tennis

Anche Mlb, Mls e Wnba si uniscono allo stop per protesta contro il ferimento dell'afroamericano da parte delle forze di polizia in Wisconsin. Sospeso fino a venerdì anche il Western e Southern Open di ...

Nel nome di Jacob Blake si ferma lo sport USA: dopo NBA stop anche in baseball e calcio

27 agosto 2020 Si estende la rivolta nello sport Usa, dopo che il basket professionistico maschile e femminile, trainato dalla storica decisione dei Bucks, ha rinviato le partite di mercoledì per prot ...

