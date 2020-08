Formicola, appuntamento con la Festa del Casavecchia-Borghi Divini (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Palazzo Carafa di Formicola illuminato di notte per spettacolari danze verticali, colori e sax. L’appuntamento della Festa del Casavecchia – Borghi Divini, il progetto finanziato dalla Regione Campania, in corso fino al 13 settembre, è per domani venerdì 28 agosto alle ore 21,30. Titolo dello spettacolo “Mi illumino di note”. A realizzarlo la compagnia Il Posto Danza Verticale, nata nel 1994 a Venezia dal sodalizio tra la coreografa Wanda Moretti e il musicista Marco Castelli. Il team si è specializzato in performance site specific su piani verticali. L’ideazione e la coreografia di “Mi illumino di note” è di Wanda Moretti, musica per sax e live electronic di Marco Castelli. E a danzare ... Leggi su anteprima24

CUNEO CRONACA - Inizia il conto alla rovescia per la XIV edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. "Satellite of Life" è il ...

"Satellite of Life", il tema di quest'anno, che vede il festival per la prima volta a Cuneo, a partire dal 1 settembre. Antemprime a Busca il 29 e 30 agosto, con tappe anche a Torino e Savigliano Sate ...

