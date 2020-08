Daydreamer Anticipazioni 28 agosto 2020: Un Donna tra Can e Sanem (Di giovedì 27 agosto 2020) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 28 agosto 2020. Can convince Sanem a tornare alla Fikri Harika ma un’altra Donna divide la coppia, mentre Aylin progetta un nuovo perfido piano. Leggi su comingsoon

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #28agosto - MediasetPlay : È tempo per le anticipazioni di #Daydreamer! Ecco cosa succederà nell'amatissima serie dal 31 agosto al 4 settembre… - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 27 agosto 2020: Leyla smaschera Emre per salvare Sanem - #Daydreamer #Anticipazioni… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2020 - #Beautiful #Daydreamer… - zazoomblog : Daydreamer: SANEM investita dal misterioso YIGIT. Chi è? Anticipazioni - #Daydreamer: #SANEM #investita -