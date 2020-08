Come è arrivato il Coronavirus in Costa Smeralda e in Sardegna (Di giovedì 27 agosto 2020) Come è arrivato il Coronavirus Sars-Cov-2 in Sardegna, regione COVID-free? E Come mai la Costa Smeralda è diventata l’epicentro del contagio? Mentre il governatore Solinas prova a scaricare sul governo la responsabilità dei contagi nell’isola, l’indagine epidemiologica punta dritto sulle discoteche e non può non tornare alla mente l’ordinanza che le teneva aperte con la prescrizione (impossibile da rispettare) dei due metri di distanza. Come è arrivato il Coronavirus in Costa Smeralda e in Sardegna Fabio Tonacci su Repubblica oggi ricostruisce i fatti: a metà luglio i locali da ballo riaprono con la ... Leggi su nextquotidiano

"La comunità scientifica ha fallito sul Coronavirus e deve fare autocritica''. Fa mea culpa la virologa Ilaria Capua che, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, commenta gli ultimi dati ...

E al Billionaire altri 52 infetti. Chiuso anche il "Sottovento"

Mentre il suo staff fa sapere che «Flavio Briatore è stabile e in buone condizioni», dalla Sardegna arriva la conferma di altri 52 casi di positività al Covid-19 accertati tra i dipendenti del Billion ...

