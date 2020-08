Champions League, il Celtic fa un favore all’Atalanta: scozzesi eliminati, bergamaschi in terza fascia (Di giovedì 27 agosto 2020) Undici partite nel secondo turno delle qualificazioni di Champions League. Il Celtic Glasgow si fa eliminare dal Ferencvaros e fa un favore all’Atalanta, che sale in terza fascia, in vista del sorteggio del 1° ottobre. Gli ospiti passano in vantaggio con il destro da fuori area di Siger al 7’. Al 54′ il pareggio scozzese con Christie. Ad un quarto d’ora dalla fine ancora Ferencvaros, con Nguen in contropiede che brucia in velocità la difesa e sigla il 2-1 finale. Risultati Preliminari Champions League – Disastro Celtic, pronostico rispettato per lo Young BoysL'articolo Champions League, il Celtic fa un favore ... Leggi su calcioweb.eu

