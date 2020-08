Cavani e la porta in faccia alla Juve: il rispetto del Matador per Napoli (Di giovedì 27 agosto 2020) (di Arturo Minervini) - Se la parola di un uomo non vale niente, quell'uomo vale quanto la sua parola. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #RuiCosta chiude la porta a #Cavani - ArenaRosario : RT @tuttonapoli: Cavani e la porta in faccia alla Juve: il rispetto del Matador per Napoli - tuttonapoli : Cavani e la porta in faccia alla Juve: il rispetto del Matador per Napoli - Traglius : @PBPcalcio @MinoRaiola Suarez o cavani subito, poi musso o cragno in porta - Traglius : @MinoRaiola Prendiamo cavani o suarez e cragno o musso in porta e mandiamo a fanculo questa gentaglia -