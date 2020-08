Caputi (Federterme): "Per italiani estate mordi e fuggi, pochi in alberghi" (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Possiamo dire che la stagione turistica a maggio, giugno e luglio non è c'è stata e che per le terme italiane il mese di agosto è stato buonino, ma con numeri assolutamente lontani da quelli del 2019, e con un bassissimo utilizzo del comparto alberghiero, come d'altronde avvenuto in tutto il settore turistico. In pratica, gli italiani hanno fatto un'estate da 'mordi e fuggi'". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Massimo Caputi, presidente di Federterme Confindustria, la Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, fa il punto sull'andamento del settore per la stagione in corso. Secondo Caputi "la più preoccupante sono i booking per i ... Leggi su iltempo

