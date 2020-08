Marvel’s Avengers: prevista un’enorme patch al day one (Di mercoledì 26 agosto 2020) Marvel’s Avengers, prossima creatura Square Enix, avrà un’enorme patch al day one. Andiamo a scoprire il peso di questa patch e tutti gli ulteriori dettagli Il nuovo e prossimo titolo targato Square Enix: Marvel’s Avengers verrà pubblicato il 4 Settembre ma, chi acquisterà la Deluxe Edition avrà la possibilità di giocare al titolo a partire dall’1 Settembre. Di oggi è la notizia, rilasciata dalla stessa Square Enix, che Marvel’s Avengers avrà una grossa patch al day one, ecco quanto peserà questo update e quando, i giocatori, avranno la possibilità di iniziare a giocare. Marvel’s Avengers: ecco quanto peserà la patch al day one La ... Leggi su tuttotek

Marvel’s Avengers Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marvel’s Avengers