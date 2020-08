Guardia Sanframondi, brucia la montagna: si attende l’arrivo dei mezzi aerei (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGuardia Sanframondi (Bn) – Incendio divampato questa notte sulla montagna di Guardia Sanframondi, le cause che hanno fatto sviluppare le fiamme sono ancora in corso di accertamento. I Vigili del Fuco lavorano senza sosta da questa notte, in attesa di supporto aereo, in quanto una porzione della montagna è inaccessibile ma continua a bruciare. *Foto di repertorio L'articolo Guardia Sanframondi, brucia la montagna: si attende l’arrivo dei mezzi aerei proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

pengueraffaele : Guardia Sanframondi, Filippo De Blasio: costituito il comitato per il no al referendum costituzionale - antonel52837259 : RT @pengueraffaele: Guardia Sanframondi: “La padella e la brace/1” - pengueraffaele : Guardia Sanframondi: “La padella e la brace/1” - pengueraffaele : Guardia Sanframondi: Amedeo Ceniccola incontra i cittadini guardiesi -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi Guardia Sanframondi, brucia la montagna: si attende l'arrivo dei mezzi aerei anteprima24.it Amministrative. Nel Sannio 10 Comuni al voto, no ballottaggi

Dieci i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco in provincia di Benevento. Al voto Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, ...

Guardia Sanframondi, referendum: nasce il “Comitato per il NO” al taglio dei parlamentari

Filippo De Blasio, Presidente della Fiva, persona impegnata nel sociale, in politica e nel sindacato prende posizione sul Referendum Costituzionale. Nasce a Guardia Sanframondi il “COMITATO PER IL NO” ...

Dieci i comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco in provincia di Benevento. Al voto Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, ...Filippo De Blasio, Presidente della Fiva, persona impegnata nel sociale, in politica e nel sindacato prende posizione sul Referendum Costituzionale. Nasce a Guardia Sanframondi il “COMITATO PER IL NO” ...