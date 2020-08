Fisco, UIL: “Sistema iniquo. Irpef per il 94,7% versato da dipendenti e pensionati” (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) risulta pagata per il 94,7% da lavoratori dipendenti (60,3%) e pensionati (34,4%), mentre solo il 5,3% del gettito netto è versato da altre tipologie di contribuente. È quanto rileva la Uil in uno studio, realizzato dal servizio politiche fiscali del sindacato sulla base dei dati forniti dal Mef, volto a evidenziare in che percentuale le diverse imposte contribuiscono a finanziare le spese dello Stato. Analizzando le entrate erariali del 2018 lo studio evidenzia come le imposte dirette di carattere nazionale – quindi senza le addizionali regionali e comunali dell’Irpef – e le imposte indirette come accise, Iva, le imposte sui tabacchi e sui giochi d’azzardo, abbiamo generato nel 2018 un gettito totale pari ... Leggi su quifinanza

Morris62Maggio : Fisco, Uil: 94,7% gettito Irpef versato da dipendenti e pensionati - Pensate come stiamo messi - CarusoUilm : RT @UILofficial: #FISCO - #STUDIOUIL: il 94,7% dell'IRPEF versato da lavoratori dipendenti e pensionati. @proiettid1: #SistemaFiscale iniq… - LeonardiGrazian : RT @UILofficial: #FISCO - #STUDIOUIL: il 94,7% dell'IRPEF versato da lavoratori dipendenti e pensionati. @proiettid1: #SistemaFiscale iniq… - UilmNazionale : RT @UILofficial: #FISCO - #STUDIOUIL: il 94,7% dell'IRPEF versato da lavoratori dipendenti e pensionati. @proiettid1: #SistemaFiscale iniq… - uilfplveneto : #FISCO - #STUDIOUIL: il 94,7% dell'IRPEF versato da lavoratori dipendenti e pensionati. #UIL #proietti:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco UIL Fisco, Uil: 94,7% gettito Irpef versato da dipendenti e pensionati askanews Fisco, UIL: "Sistema iniquo. Irpef per il 94,7% versato da dipendenti e pensionati"

(Teleborsa) - L'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) risulta pagata per il 94,7% da lavoratori dipendenti (60,3%) e pensionati (34,4%), mentre solo il 5,3% del gettito netto è versato da ...

Uil, 95% Irpef da dipendenti-pensionati, il sistema è iniquo

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il 94,7% del gettito Irpef è versato dai soli lavoratori dipendenti e pensionati. Un dato "rilevantissimo perché l'Irpef rappresenta il 40% delle entrate erariali del nostro Pa ...

(Teleborsa) - L'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) risulta pagata per il 94,7% da lavoratori dipendenti (60,3%) e pensionati (34,4%), mentre solo il 5,3% del gettito netto è versato da ...(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il 94,7% del gettito Irpef è versato dai soli lavoratori dipendenti e pensionati. Un dato "rilevantissimo perché l'Irpef rappresenta il 40% delle entrate erariali del nostro Pa ...