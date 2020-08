Call of Duty Black Ops Cold War: annunciata la data di uscita, pre-order ed edizioni speciali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War di Treyarc è realtà e il gioco uscirà il 13 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. L'azione si svolgerà nei primi anni '80 ed i giocatori visiteranno Berlino Est, Vietnam, Turchia, il quartier generale del KGB sovietico e molte altre località. Ci incontreremo di nuovo con eroi familiari: Woods, Hudson e Mason.I preordini sbloccano la beta iniziale e Frank Woods in Modern Warfare e Warzone. Esistono tre tipi di versioni: standard, ultimate e cross-gen. Gli ultimi due includono versioni del gioco per le console attuali e di prossima generazione.Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.Leggi altro... Leggi su eurogamer

