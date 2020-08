Attivista pro QAnon cacciata dalla convention repubblicana (Di mercoledì 26 agosto 2020) Scandalo QAnon alla convention repubblicana. Nella seconda serata dell’evento che ufficializza la candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti è infatti scoppiata la grana di Mary Ann Mendoza, l’Attivista contro i migranti illegali a cui è stato impedito di parlare dopo che aveva retwittato un post che conteneva contenuti del gruppo dei complottisti di estrema destra che l’Fbi ha classificato come possibile minaccia terroristica per gli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Trump abbraccia QAnon: “Persone che amano il nostro Paese” Scandalo QAnon alla convention La donna, che doveva parlare di immigrazione e raccontare la storia del figlio poliziotto ucciso da un immigrato illegale che guidava ubriaco, ... Leggi su giornalettismo

ValentinaInLA : Abby Johnson è un’ex attivista pro aborto. Durante la Convention racconta come assistere ad un aborto le abbia cam… - camattiussi85 : @arturocaissut @JankoYAY @lorepregliasco @ricpuglisi @JoeBiden Con i parenti oltreoceano parlo spesso: Florida: cul… - ociredeFB : @gesufelino Infatti questo non va affatto bene. La nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri. Se tu att… - gianlucalfieri : “ #Torturato da forze russe pro-Lukashenko in un campo di concentramento”: la denuncia di un #attivistabielorusso a… - LoveApartUs : RT @elisaserafini: In #Bielorussia sotto il regime di #Lukashenko continuano a essere violati i diritti umani. Ho raccolto la testimonianza… -

Ultime Notizie dalla rete : Attivista pro Attivista Hong Kong Nathan Law avverte Occidente: evitate legami con tecnologia cinese Notizie - MSN Italia Facebook annuncia causa contro l'ordine della Thailandia di chiudere un gruppo

25 agosto 2020 Facebook intraprenderà un'azione legale in Thailandia, contro l'ordine del governo di rimuovere un gruppo sul social in cui attivisti pro-democrazia discutono della monarchia, argomento ...

Anche in Thailandia emerge voglia di democrazia ( tra i giovani)

Crescono le proteste inThailandia, nelle piazze, nei campus universitari, nei licei e persino online. In parallelo si acuisce la repressione poliziesca contro attivisti e manifestanti, sempre più pron ...

25 agosto 2020 Facebook intraprenderà un'azione legale in Thailandia, contro l'ordine del governo di rimuovere un gruppo sul social in cui attivisti pro-democrazia discutono della monarchia, argomento ...Crescono le proteste inThailandia, nelle piazze, nei campus universitari, nei licei e persino online. In parallelo si acuisce la repressione poliziesca contro attivisti e manifestanti, sempre più pron ...