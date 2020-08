Maguire giudicato colpevole di rissa, corruzione e resistenza all'arresto (Di martedì 25 agosto 2020) Giorni agitati per i centrali del Manchester Utd: mentre Lindelof sventava una rapina a un'anziana in Svezia , il capitano Harry Maguire finiva coinvolto in una rissa fuori da un locale di Mykonos. ... Leggi su gazzetta

Si mette male per Harry Maguire, capitano del Manchester United. Il difensore inglese, protagonista di una rissa che ha fatto il giro del mondo a Mykonos, è stato giudicato colpevole di aggressione ag ...

