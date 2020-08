L’agente Daniele Pinna a CalcioWeb: “Ongenda? Offerte da Serie A, B e estero. Non ha giocato per problemi interni del Chievo” (Di martedì 25 agosto 2020) Le qualità tecniche non sono sicuramente in dubbio. Ma l’esperienza in Italia con la maglia del Chievo è stata altalenante. Stiamo parlando di Hervin Ongenda, calciatore francese di origini congolesi. Il classe 1995 non è riuscito ad imporsi nel campionato di Serie B, perché non ha ricevuto la giusta fiducia e non ha potuto mettere in mostra le sue caratteristiche. E’ un calciatore forte, ha indossato la maglia del Psg ed è stato compagno di un calciatore del calibro di Ibrahimovic. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono state presentate diverse Offerte dall’Italia e dall’estero, la conferma è arrivata dall’agente Daniele Pinna, ecco quanto dichiarato ai microfoni di ... Leggi su calcioweb.eu

