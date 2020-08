Anticipazioni Una Vita: Rosina e Liberto tornano insieme? Lui scompare (Di martedì 25 agosto 2020) Rosina e Liberto tornano insieme? Le Anticipazioni di Una Vita annunciano ancora problemi per questa coppia. Il pubblico italiano ha assistito a una rottura tra questi due grandi protagonisti. Casilda ha beccato il Seler tra le braccia di Genoveva e questo tradimento non ha potuto non sconvolgere la madre di Leonor. Proprio per tale motivo, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

anto_canale88 : Una vita, anticipazioni al 5 settembre: Genoveva si rifiuta di aiutare Seler - zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto: anticipazioni 25 agosto 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni L'avvocato ha MOLTE risorse... - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane La rivincita delle BAMBOLE!!!! - blastingnewstc : ??ATTENZIONE ?? #Anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre ?? #Can e #Sanem trascorreranno la notte insieme ??… -